Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη χωρίς ενόχους»

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, επανέλαβε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές.

«Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού»

Μιλώντας στον Alpha, μετά την έγκριση που δόθηκε για την εκταφή των σορών των θυμάτων χάρη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Δικαίως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Δεν έγινε έρευνα για την έκρηξη ενώ έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι ο κόσμος δεν πέθανε από τη σύγκρουση, δεν μπορούσε να αναπνεύσει».

Η ίδια τόνισε: «Αφού μετά από 23 μέρες δόθηκε το πράσινο φως για να γίνει αυτό που έπρεπε από την αρχή, στόχος μας είναι να μπορέσουν να βρουν εξειδικευμένα εργαστήρια και ιατροδικαστές για να γίνουν οι έλεγχοι που θα μας δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Είναι πιο δύσκολη τώρα η διαδικασία, έχουν περάσει και δυόμισι χρόνια από τότε.

Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Θα μας αδικήσει κάποιος για αυτό; Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές εκταφή γιατί είχαμε αναπάντητα ερωτήματα. Οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας πουν και τις συνθήκες θανάτου και την αιτία. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Μέχρι να βγουν τα ηχητικά, μας έλεγαν ότι όλοι πέθαναν ακαριαία, και μετά μάθαμε ότι πολλοί ζούσαν και πέθαναν από τη φωτιά.

Ωστόσο, συνέχισαν να αρχειοθετούν τις μηνύσεις που κάναμε για τους ιατροδικαστές και να απορρίπτουν τα αιτήματά μας για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Δικαίως δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη, και είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα ήμασταν στην κατάσταση τη σημερινή αν είχαμε τα δείγματα του βιολογικού υλικού, τα οποία κατέστρεψε παράνομα ο επιλεγμένος ανακριτής Μπακαΐμης, στις 40 ημέρες, χωρίς να έχουν βγει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις».

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού:

Γιατί οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν εκταφή των σορών

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ανέπνεαν και καίγονταν εσωτερικά. Έχουμε χημικά εγκαύματα ακόμα και στους διασώστες, ιατροδικαστές που αναφέρουν εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης. Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Παρ’ όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος. Δεν έγινε τίποτα. Δεν διαπίστωσαν το αν οι άνθρωποι πέθαναν από τη σύγκρουση ή μετά από αυτήν», κατήγγειλε, τονίζοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις για απανθρακωμένους.

«Δίκη χωρίς ενόχους» – Οι αναφορές σε Καραμανλή και Τριαντόπουλο

«Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένοχος ή έρευνα για την έκρηξη. Εμείς, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε; Τον Καραμανλή που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους υπουργούς, για να μας πουν για πλημμελήματα; Εμείς έχουμε χαμηλές προσδοκίες», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης κατηγόρησε τις δικαστικές αρχές και την κυβέρνηση για «κουτσουρεμένη ανάκριση» και για προσπάθεια «μπαζώματος» της έρευνας.

Μάλιστα, άφησε σαφείς αιχμές για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

«Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από τον κ. Τριαντόπουλο, θα είχαμε ήδη τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει η δίκη», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία», κατέληξε.