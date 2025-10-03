Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς», σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο MEGA, αναφερόμενη στα όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

Η κ. Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά αναφορικά με όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι που κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες για λαθραίο φορτίο στη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία να τις καταθέσει.

Ο κ. Πλακιάς είχε πει «πως όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ένας να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι;».

«Ίσως ο κος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία», ήταν το σχόλιο της Μαρίας Καρυστιανού.

Για τον Πάνο Ρούτσι

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η κα Καρυστιανού είπε:

«Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για να το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Όπως δήλωσε η ίδια, με το κράτος να μη δέχεται τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων παραδέχεται την ενοχή του, ενώ τόνισε πως εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη»

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωποι σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί».

«Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».

«Ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Η κάθαρση μπορεί αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του», είπε.