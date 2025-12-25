Οργισμένη απάντηση Πλακιά για την χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Έντονη οργή προκάλεσε στον Νίκο Πλακιά η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα που ανάρτησε η Hellenic Train. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών εξέφρασε την αγανάκτησή του, χαρακτηρίζοντας τη Hellenic Train ως «την εταιρεία που σκότωσε 57 αθώους».

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει, όπως αναφέρει, «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», τονίζοντας ότι πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας.

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες σε όσους συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν την κάρτα, κάνοντας λόγο για μια νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025. Όπως σημειώνει, θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή μόνο αν απευθυνόταν αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προσθέτοντας με πικρία ότι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ακόμη τα τρένα, το πιο πιθανό είναι οι οικογένειες των θυμάτων να βρεθούν ξανά δίπλα στους αγαπημένους τους.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά