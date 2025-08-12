newspaper
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 11:58

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Απολύσεις εργαζομένων από τη Hellenic Train λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους καταγγέλλουν μηχανοδηγοί στο in, «χωρίς καμία αιτιολογία», προαναγγέλλοντας απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) Κώστας Γενηδούνιας, μιλώντας στο in, κατήγγειλε τη στάση της Hellenic Train, κάνοντας λόγο για εκκαθαρίσεις προσωπικού, με οσμή εκδικητικότητας.

«Απολύθηκαν δύο μηχανοδηγοί με 40 χρόνια υπηρεσίας. Ο ένας εξ’ αυτών ήταν πιστοποιημένος εκπαιδευτής και επιτηρούσε μηχανοδηγούς, είχε αξιολογηθεί. Χωρίς καμία αιτιολογία και οι δύο απολύθηκαν, ενώ, μάλιστα, ο ένας απολύθηκε ενώ βρισκόταν στη δουλειά», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο εργαζόμενοι, περίπου 60 ετών, απολύθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Ο ένας επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ ο δεύτερος σε δύο χρόνια.

Ως πρώτη αντίδραση, η ΠΕΠΕ καλεί σε δράσεις αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στην Αθήνα, στα γραφεία της Hellenic Train στις 08:00 και στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης στις 15:30. «Αυτές είναι πρώτες συμβολικές κινητοποιήσεις, θα υπάρξει κλιμάκωση με 24ωρες απεργίες εν όψει της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο κ. Γενηδούνιας.

Παράλληλα, επισήμανε πως το σωματείο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις απολύσεις -αν αυτές δεν αρθούν από την εταιρεία- οι οποίες, κατά τον ίδιο, έχουν φτάσει ήδη τις έξι το τελευταίο διάστημα. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι μηχανοδηγοί «θα δικαιωθούν».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου μηχανοδηγών, «την ώρα που η πολιτική ηγεσία ζητά από τους μηχανοδηγούς να αναφέρουν προβλήματα γύρω από την ασφάλεια κυκλοφορίας, η διοίκηση της Hellenic Train απολύει αυτούς που τους εκπαίδευαν σε αυτά τα ζητήματα, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει ένα κλίμα σιωπής και τρομοκρατίας στον χώρο μας». Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως «ενώ λίγες μέρες πριν η διοίκησή σε μια χρεωκοπημένη από κάθε άποψη εταιρεία, πλήρωνε bonus στα διευθυντικά στελέχη της».

Παράλληλα, αναφέρεται πως «είναι αυτονόητο ότι το εργατικό κίνημα δεν θα αφήσει αναπάντητες αυτές τις προκλήσεις. Απαιτούμε άρση των απολύσεων σήμερα· σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα βαρύνουν αποκλειστικά τη διοίκηση της Hellenic Train και όσους ανέχονται τις πρακτικές της. Σίγουρα, οι μηχανοδηγοί δεν ανήκουμε στην τελευταία κατηγορία».

Η απόλυση Γενηδούνια που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Το προηγούμενο διάστημα, η απόλυση του ίδιου του Κώστα Γενηδούνια από τη Hellenic Train είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε ζητήσει την επαναπρόσληψή του, καταγγέλλοντας την εταιρεία αλλά και την κυβέρνηση.

Αργότερα, το Πρωτοδικείο Αθηνών, εξετάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει, έκρινε ότι η απόλυσή του ήταν εκδικητική, ενώ ο ίδιος επανεκλέχθηκε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

