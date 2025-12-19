Διεκόπη για ακόμα μία φορά η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, το οποίο εμφανίστηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Αυτή τη φορά, οι συνηγόροι υπεράσπισης ζήτησαν την αποβολή των δικηγόρων των συγγενών από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Την προηγούμενη φορά είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας

Μάλιστα, ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ υποστήριξε ότι από τη μη προσκόμιση των βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ζημιώθηκε η ανάκριση και ζήτησε να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής. Στη συνέχεια αναμένεται να δοθεί ο λόγος στους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων.

Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη φορά, είχαν δημιουργηθεί εντάσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας. Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τις ανάγκες κυρίως των δικηγόρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ξεπερνούν τους είκοσι.

Η αίθουσα τελικά που επιλέχθηκε είναι αυτή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με κάποιες επιπλέον προσθήκες εδράνων και καθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικαστική κωλυσιεργία έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων.

Δίκη για τα Τέμπη: «Κρατάω μικρό καλάθι» λέει η Καρυστιανού

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «επειδή έχω την πικρή χθεσινή ανάμνηση με τον κύριο Τριαντόπουλο, η αλήθεια είναι οτι γενικά κρατάω μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών και από την ανάκριση και για τις πολιτικές ευθύνες θα γίνει από την αρχή σωστά με ελεύθερους δικαστές».

«Περιμένουμε να μπουν όλοι φυλακή», είπε από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι και πρόσθεσε ότι «συναντήθηκαμε με τους αγρότες και είναι δίπλα μας».

Από τον πολιτικό χώρο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «θύματα, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων να έχουν την εκπροσώπηση που αρμόζει σε μια δίκη που ήδη έχει αποκαλύψει πολλά».