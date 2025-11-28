Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για τις καθυστερήσεις στη δίκη για τα βίντεο

Την οργή και την απογοήτευση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε για άλλη μία φορά η διαδικαστική κωλυσιεργία στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εμφανίστηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

«Η πραγματική δίκη σήμερα θα έπρεπε να αφορά τον κ. Μπακαΐμη, γιατί είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο, στις 14 Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια, τον Μάιο ζήτησε από τον κ. Τερεζάκη τα βίντεο. Τέτοια κοροϊδία» υπογράμμισε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού.

Διεκόπη η δίκη

Ο προβλεπόμενος χρόνος αναλώθηκε μόνο με τις αντιδικίες για τη μικρής χωρητικότητας δικαστική αίθουσα και την διάταξη του διευθύνοντος του πρωτοδικείου, που επέβαλε να μην υπερβαίνει τα 45 άτομα το ακροατήριο, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί χωρίς να συζητηθεί για άλλη μία φορά η ουσία.

«Όσα εμπόδια και αν μας βάλουν, εμείς θα είμαστε παρόντες. Μέχρι τη δικαίωση, μέχρι το τέλος» σημείωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Έτσι, η σημερινή συζήτηση αναλώθηκε μόνο στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Δεκεμβρίου, σε νέα, μεγαλύτερη αίθουσα.

«Προφανώς και δεν πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του λειτουργήματος των δικηγόρων και ειδικά των δικηγόρων της υπεράσπισης της κατηγορίας» τόνισε από την πλευρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος και συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

Στο δικαστήριο παρόντες και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση.