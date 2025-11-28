Συνεχίζεται η δίκη για το «χαμένο» βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ενώ σχετική διάταξη ορίζει ότι η είσοδος στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται πέραν των 45 ατόμων.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν στα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, της απείθειας, της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε απείθεια.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία του το εμπορικό τρένο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, με διάταξη του προέδρου του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζεται σε 45 ο αριθμός των ακροατών. Μέχρι αυτού του αριθμού – πέραν των διαδίκων, των νομίμως διορισμένων συνηγόρων και των εκπροσώπων του Τύπου – θα επιτρέπεται αδιακρίτως η είσοδος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, κατά την εκδίκαση της εν λόγω ποινικής υπόθεσης.

Δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: Γιατί αποφασίστηκε περιορισμός του ακροατηρίου

Στην εν λόγω διάταξη αναφέρεται ότι «με βεβαιότητα η δίκη θα προσελκύσει αριθμό ακροατών μεγαλύτερο από τον συνηθισμένο και εξαιτίας του ανεπαρκούς χώρου θα καταστεί δυσχερής η ομαλή και εύτακτη διεξαγωγή της δίκης».

Παράλληλα επισημαίνεται και το σχετικό άρθρο (329 παρ.3) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το οποίο αναφέρει ότι «αν πρόκειται για δίκες που είναι πιθανό να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό ακροατών από τον συνηθισμένο, οι οποίοι μπορεί εξαιτίας της ανεπάρκειας του χώρου στον οποίο διεξάγεται η δίκη να εμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα ορίζουν τον αριθμό των ακροατών, οπότε επιτρέπεται χωρίς διάκριση η είσοδος στον καθένα, ωσότου συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός».

Καρυστιανού: «Η δίκη θα έπρεπε να είναι με διαφορετικούς κατηγορούμενους»

Στη Λάρισα βρίσκεται σήμερα και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία προσερχόμενη στο Δικαστικό Μέγαρο δήλωσε: «Είμαστε εδώ για τον κύριο Τερεζάκη, που έχει βέβαια άπειρες ευθύνες. Η πραγματική δίκη όμως σήμερα έπρεπε να αφορούσε τον κύριο Μπακαΐμη γιατί είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο, στις 14 Μαρτίου. Αυτός ο άνθρωπος σύμφωνα με τα χαρτιά που υπάρχουν στη δικογραφία παρέλαβε και κατέσχεσε όλο το βιντεοληπτικό υλικό, στη συνέχεια τον Μάιο ζήτησε από τον κύριο Τερεζάκη ξανά τα βίντεο. Τέτοια κοροϊδία».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ελπίζω ότι τουλάχιστον θα κληθεί για να καταθέσει ως μάρτυρας για να μας εξηγήσει για ποιον λόγο πήρε τα βίντεο, στη συνέχεια όχι απλά τα έκρυψε, αλλά κάθησε να μας κοροϊδεύει και να ζητάει από υπηρεσίες διάφορες να του παραδοθούν ξανά μετά από κάποιους μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι τα διάφορα αποπροσανατολιστικά που γίνονται».

Η κυρία Καρυστιανού τόνισε, τέλος, ότι «αυτή η δίκη θα έπρεπε να είναι διαφορετική, με διαφορετικούς κατηγορούμενους ή, για να το πω αλλιώς, με πιο εμπλουτισμένο κατηγορητήριο».