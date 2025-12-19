Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

«Δια πυρός και σιδήρου» έφτασαν στη Λάρισα συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και οι δικηγόροι τους, το πρωί της Παρασκευής αλλά και την Πέμπτη, προκειμένου να παραστούν στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σήμερα, μετά τη διακοπή της 28ης Νοεμβρίου, με απόφαση του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας στο Δικαστικό Μέγαρο. Το ταξίδι προς τη δικαιοσύνη συνοδεύτηκε από πολύωρες ταλαιπωρίες, αποκλεισμούς δρόμων και καταγγελίες για ευθύνες της αστυνομίας.

Συγγενής θύματος επισήμανε: «Χθες ταξίδεψα με τον σύζυγό μου από την Αθήνα 7 ώρες. Τους δρόμους δεν τους κλείσανε οι αγρότες, είναι δίπλα μας και εμείς τους συμπαραστεκόμαστε για να μην πεθάνει αυτή η χώρα. Να μην καταστραφούν όπως καταστράφηκαν οι δικές μας οικογένειες στο τρένο. Τους δρόμους η αστυνομία τους έκλεισε. Και μάλιστα οι κώνοι ήταν πάνω στις στροφές, έτσι ώστε να μην μπορέσουμε να πλησιάσουμε για να πούμε ότι είμαστε γονείς των Τεμπών. Δε μας άφησαν οι αστυνομικοί να πλησιάσουμε τους αγρότες. Ο Τερεζάκης έσβησε τα βίντεο. Μέσα να χωθούνε. Καλές γιορτές στον κόσμο και καλή δύναμη στους αγρότες».

«Δεν είχαμε θέμα με τους αγρότες, αλλά με την αστυνομία»

Η δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών Μαίρη Χατζηκωνσταντή, επισήμανε: «Παρότι εδώ και μία εβδομάδα είχαμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός από τα αγροτικά μπλόκα, δυστυχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να έχει εναρμονίσει στις αποφάσεις των αγροτών, δηλαδή την ανοιχτή λωρίδα που υπήρχε, τις δικές του οδηγίες, και να μας αφήσει να περάσουμε, χρειάστηκε από αξημέρωτα να φωνάζουμε και να μαλώνουμε, οι περισσότεροι πήγαν από παρακαμπτήριους».

«Μίλησα με αγρότες στα Μάλγαρα και με διαβεβαίωσαν και το είδα και δια ζώσης ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά δεν φρόντισε το υπουργείο να ενημερωθεί και να βάλει κώνους στο σημείο» συνέχισε. «Το ίδιο συνέβη στην Κατερίνη και πήρα το «100» και κανείς δεν ήταν ενήμερος. Υπήρξε μπάχαλο. Η δίκη ξεκινάει και δεν έχω δει να έχουν έρθει μέσα συγγενείς, τι πρέπει να έχουν διαπιστευτήρια για να έρθουν οι συγγενείς; Και δεν ήταν το πρόβλημα με τους αγρότες, αλλά με την αστυνομία».

«Ο αγώνας μας είναι κοινός»

Ο πατέρας θύματος των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, σημείωσε: «Πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μαζί μέχρι τέλους. Έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελάνε, να χαμογελάνε και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι, αν μας είχανε πλησιάσει δεν ξέρω τι θα είχε γίνει…».

Ο πατέρας θύματος Πάυλος Ασλανίδης, τόνισε: «Ευχαριστούμε τους αγρότες που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε. Και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».