Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου συνεχίζεται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, το οποίο εμφανίστηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Η διαδικαστική κωλυσιεργία έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη

Στην προηγούμενη δικάσιμο το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τις ανάγκες κυρίως των δικηγόρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ξεπερνούν τους είκοσι. Η αίθουσα τελικά που επιλέχθηκε είναι αυτή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με κάποιες επιπλέον προσθήκες εδράνων και καθισμάτων.

Όλη αυτή η διαδικαστική κωλυσιεργία έχει προκαλέσει την οργή και την απογοήτευση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι σε καμία από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, και ενώ η πρώτη δικάσιμος ήταν στις αρχές Ιουνίου, η υπόθεση δεν μπήκε στην ουσία της καθώς το δικαστήριο απασχόλησαν ζητήματα δικονομικής και πρακτικής φύσεως όπως η διακοπή ή η αναβολή και η ακαταλληλότητα της αίθουσας.

Την τελευταία φορά πάντως στο ακροατήριο ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.