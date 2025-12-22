Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δραστηριοποιηθεί πολιτικά εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος είχε χάσει τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Τα δικαστικά, οι εκταφές… αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς» λέει ο Ασλανίδης

Ως προς το τι οφείλει να πράξει η κ. Καρυστιανού ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μετά την προαναγγελία κόμματος, ο κ. Ασλανίδης ήταν ξεκάθαρος: «Είναι ηθικό το θέμα, εννοείται πρέπει να παραιτηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε με συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι όντως γίνεται προσπάθεια να συσταθεί ένα κίνημα και μάλιστα επέλεξε συνειδητά να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη καθώς όπως είπε «τα κόμματα παραπέμπουν στο παλιό πολιτικό σύστημα». Εξήγησε, δε, ότι μια «επιτροπή σοφών» συστήνεται για να «σώσει τη χώρα».

«Έτυχε να ψάξω κάποιους ανθρώπους ή κάποιοι να με βρουν. Τους ονομάζω σοφούς. Είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν να προτείνουν δυνατές και εφικτές λύσεις και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα για να εξελιχθούν ενώ η ψυχή τους οραματίζεται ένα και μοναδικό πράγμα: τη σωτηρία της χώρας από τους επίορκους που συνειδητά την καταστρέφουν» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Ωστόσο, αρκετοί συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη δεν συμφωνούν με την απόφαση αυτή. Μετά την ειρωνική απάντηση του Νίκου Πλακιά στις δηλώσεις της περί κόμματος, ο Παύλος Ασλανίδης σχολίασε τις εξελίξεις σε ανάλογο ύφος.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Naftemporiki TV υποστήριξε ότι «φούσκωσαν τα μυαλά της» και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαν εξ αρχής συμφωνήσει όταν συστάθηκε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Η κ. Καρυστιανού, επειδή είναι και πρόεδρος του συλλόγου και έχει βγει μπροστά, δεν έπρεπε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Δεν είχαμε ενημερωθεί γι’ αυτά. Εμείς τρέχουμε για τα δικαστικά, τρέχουμε με τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε τις εκταφές μπροστά μας, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς», τόνισε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά την βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με τον κ. Σαμαρά και τον κ. Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι και της λένε το ένα και το άλλο και κάνει τις συναντήσεις όλες αυτές… Την είχα ρωτήσει και λέει, δεν είχαν γίνει, και προχθές παραδέχτηκε ότι γίνανε».

«Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε» κατέληξε ο κ. Ασλανίδης.