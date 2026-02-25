Εξελίξεις προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στο θέμα των εξετάσεων που έχουν ζητήσει να γίνουν στις σορούς των παιδιών τους, οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας Λάρισας, πριν λίγες ημέρες, ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με το θέμα των εκταφών και μόλις λίγα 24ωρα πριν από τη «μαύρη» επέτειο του πολύνεκρου δυστυχήματος και τις μεγάλες κινητοποιήσεις που αναμένονται ο κυβερνητικός αξιωματούχος σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη και την ελληνική Πολιτεία, τα πράγματα εξελίσσονται όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δεν εμποδίζεται κανένας, απλώς όλα θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος μέσα στη δικαστική διαδικασία».

Πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού

Ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε θα γίνει αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων στο εξωτερικό τα οποία να μπορούν να τις διενεργήσουν.

«Είμαι απολύτως ήσυχος ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν οι εξετάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν στα ελληνικά εργαστήρια, θα ζητηθεί η συνδρομή των ξένων εργαστηρίων που θα πιστοποιηθούν ότι πραγματικά μπορούν να τις κάνουν και οι εξετάσεις θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης η οποία διενεργείται», είπε ο υπουργός.

«Η Εισαγγελία της Λάρισας έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές για να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η δεύτερη εντολή που έδωσε είναι να κληθούν όλοι οι συγγενείς προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν να γίνουν οι εκταφές (..)».

Τι ακολουθεί

Και προσέθεσε: «Η συνέχεια που προβλέπει ο νόμος είναι η εξής: Οι δικαστικές Αρχές ορίζουν τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, οι οποίοι καθορίζουν, σε συνδυασμό πάντα και με τα αιτήματα που υποβάλουν οι συγγενείς που επιθυμούν τις εκταφές, τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Κατόπιν απευθύνονται στα εργαστήρια της Ελλάδος, προκειμένου αυτά να απαντήσουν ποιες από τις εξετάσεις αυτές μπορούν να κάνουν -όλες, τις μισές, καμία- και το επόμενο βήμα είναι ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά, τα κρατικά πάσης φύσεως, απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε ο νόμος προβλέπει ότι ζητείται συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού».

Κατά συνέπεια, «εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν τότε θα γίνει αναζήτηση από τα εργαστήρια και τους πραγματογνώμονες, ποια εργαστήρια στο εξωτερικό έχουν πιστοποίηση να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και βεβαίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί, για να έχουμε τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε».

Απαντήσεις για το ζήτημα των εκταφών ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια.