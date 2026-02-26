Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10:00 το πρωί

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» σήμερα Πέμπτη στις 10:00 το πρωί, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, ενόψει του συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό στα Προπύλαια – Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση

Το σημερινό συλλαλητήριο οργάνωσαν μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που συμπληρώνονται το Σάββατο, οπότε και πραγματοποιηθούν μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν φοιτητικά συλλαλητήρια στην Αθήνα (12:00 το μεσημέρι Προπύλαια), στη Θεσσαλονίκη (12:00 το μεσημέρι Άγαλμα Βενιζέλου), στην Πάτρα και στην Καλαμάτα.

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: «Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ηταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα» αναφέρεται σε άλλο σημείο.