Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις
«Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε, δεν θα ξεχάσουμε», είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω του in ο Πάνος Ρούτσι, στο περιθώριο της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, για τα τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.
«Είμαστε εδώ στο Σύνταγμα, τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, μια μαύρη επέτειος που όλος ο κόσμος, εμείς οι συγγενείς, προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη. Ένα τόσο απλό και τόσο αυτονόητο για εμάς τους ανθρώπους τους απλούς να μάθουμε πώς πέθαναν οι άνθρωποί μας. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε, δεν θα ξεχάσουμε. Μέχρι να βρούμε το δίκιο και να δικαιωθούν αυτά τα παιδιά», τόνισε στο in ο κ. Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
Σημειώνεται ότι αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Σύνταγμα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00. Παράλληλα, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια από φοιτητές και μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αθήνα σε μια κίνηση συμβολισμού έγραψαν τα ονόματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
