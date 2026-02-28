Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι
«Για εμάς είναι σαν να ήταν χθες» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στο μαζικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00.
«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια. Ο κόσμος και εμείς οι συγγενείς δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Σήμερα όλη η Ελλάδα – και όχι μόνο – είναι στο πόδι. Θέλω να παρακαλέσω την Αστυνομία να μην χρησιμοποιήσει δακρυγόνα, βία, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι».
Τέμπη: Παλεύοντας για το αυτονόητο
Ο Πάνος Ρούτσι τόνισε καταληκτικά: «Έχουμε έρθει όλοι ειρηνικά και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της δικαιοσύνης, να δικαιωθούν το παιδί μου, οι άνθρωποί μας, για το αυτονόητο».
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια από φοιτητές και μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αθήνα σε μια κίνηση συμβολισμού έγραψαν τα ονόματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Παράλληλα με τη μαζική συγκέντωση στην Αθήνα, αναμένονται και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις της χώρας.
