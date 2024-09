Το Spotify κερδίζει τον Eminem σε μια υπόθεση «δισεκατομμύριων»

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2019 από την εταιρία του ράπερ, Eight Mile Style, η οποία δήλωσε ότι το Spotify απέτυχε να αδειοδοτήσει σωστά το έργο του Eminem.

Μήνυσε τη μουσική εταιρεία για περίπου 30 εκατομμύρια λίρες, λέγοντας ότι ο σταρ δεν έλαβε ποτέ πλήρη αμοιβή για τραγούδια όπως το Lose Yourself και το Without Me, τα οποία έχουν «μεταδοθεί στο Spotify δισεκατομμύρια φορές».

Αλλά ένας δικαστής στο Τενεσί αποφάσισε ότι η Spotify δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν χαμένα δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι διαπίστωσε ότι η Spotify δεν είχε άδεια για τη ροή των τραγουδιών.

Όταν η Eight Mile Style μήνυσε το Spotify το 2019, είπε ότι η εταιρεία είχε «ενεργήσει παραπλανητικά» προσποιούμενη ότι είχε άδειες για 243 τραγούδια του Eminem, ενώ δεν είχε

Κανείς δε γλιτώνει από το streaming

Το δικαστήριο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, εάν το Spotify κριθεί ένοχο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, οποιαδήποτε ποινή θα πρέπει να καταβληθεί από την Kobalt Music Group, η οποία εισέπραττε τα δικαιώματα για λογαριασμό του εκδότη του Eminem.

Η υπόθεση καταδεικνύει πόσο συγκεχυμένη έχει γίνει η επιχείρηση διαχείρισης των μουσικών δικαιωμάτων στην εποχή του streaming.

Κατηγόρησε επίσης την εταιρεία ότι έκανε «τυχαίες πληρωμές» για επιτυχίες που είχαν μεταδοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια φορές, λέγοντας ότι τα χρήματα αντιπροσώπευαν μόνο «ένα κλάσμα αυτών των ροών».

76 εκατομμύρια μηνιαίοι ακροατές

Ενδιαφέρον είναι ότι ο Eminem δεν ήταν διάδικος στην αγωγή, αλλά έλαβε γνώση της νομικής ενέργειας μόνο όταν αυτή κατατέθηκε.

«Είμαστε εξίσου έκπληκτοι με όλους τους άλλους από αυτή την είδηση», δήλωσε τότε ο εκπρόσωπός του στο The Verge.

Η μουσική του σταρ παρέμεινε στο Spotify καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή είναι ο 12ος καλλιτέχνης με τις περισσότερες ροές στην πλατφόρμα, με 76 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές.

«Το Spotify θα μπορούσε να είναι πραγματικά μπερδεμένο, κατά καιρούς, σχετικά με το ποια δικαιώματα κατείχε και ποια όχι»

«Αψηφά τη λογική»

Το Spotify απάντησε στην αγωγή το 2020 κατηγορώντας την Kobalt Music Publishing, μια εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων τραγουδιών, καθώς και την είσπραξη δικαιωμάτων για τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Στα δικαστικά έγγραφα, το Spotify ισχυρίστηκε ότι η Kobalt την είχε παραπλανήσει και την έκανε να πιστέψει ότι ελέγχει τη διαχείριση του καταλόγου της Eight Mile, ενώ αυτό δεν ίσχυε.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η Eight Mile δεν είχε «αμφισβητήσει ποτέ» την άδεια του Spotify για τη ροή των τραγουδιών του Eminem, παρά το γεγονός ότι δέχεται πληρωμές δικαιωμάτων από την υπηρεσία από την έναρξη λειτουργίας της στις ΗΠΑ το 2011.

«Η Eight Mile αντιθέτως υπονοεί ότι με κάποιο τρόπο εξαπατήθηκε από το Spotify, ώστε να νομίζει ότι οι συνθέσεις ήταν σωστά αδειοδοτημένες, για να εξηγήσει γιατί εν γνώσει της αποδέχθηκε και κατέθεσε πληρωμές δικαιωμάτων, ενώ παρέμεινε σιωπηλή επί χρόνια», δήλωσαν οι δικηγόροι της εταιρείας. «Η ιστορία της Eight Mile αψηφά τη λογική».

Το Spotify δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία

Η Eight Mile χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς «αβάσιμους» και η υπόθεση πήγαινε μπρος-πίσω για αρκετά χρόνια, καθώς οι δικηγόροι τους διαφωνούσαν για τις πιο λεπτές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Κάποια στιγμή, η διαδικασία καθυστέρησε λόγω διαφωνίας σχετικά με το αν ο διευθύνων σύμβουλος της Spotify, Daniel Ek, θα κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση.

Παρόλο που ο δικαστής αποφάσισε ότι θα αναγκαστεί να καταθέσει, τα μέρη ζήτησαν τελικά συνοπτική απόφαση, ώστε η υπόθεση να μην χρειαστεί να οδηγηθεί σε πλήρη δίκη.

Η δικαστής Aleta A. Trauger δημοσίευσε τη γνώμη της στις 15 Αυγούστου, γράφοντας ότι το Spotify δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία.

Τόνισε ότι, αν και η Kobalt είχε την άδεια να εισπράττει δικαιώματα για τη μουσική του Eminem, δεν είχε την άδεια να παραχωρεί άδειες χρήσης των τραγουδιών στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Αντ’ αυτού, τα δικαιώματα αυτά είχαν μεταβιβαστεί το 2009 σε εταιρεία με την επωνυμία Bridgeport Music, η οποία συνδέεται με την ίδια την Eight Mile.

Ωστόσο, η εταιρεία «δεν ενημέρωσε ποτέ επίσημα κανένα τρίτο μέρος ότι αναλάμβανε» την αδειοδότηση της μουσικής του Eminem, έγραψε ο δικαστής Trauger.

Η κατάσταση αυτή ήταν «ανεξήγητη», είπε ο δικαστής, εκτός αν επρόκειτο για μια «στρατηγική» προσπάθεια να αποσπάσει χρήματα από το Spotify με τον ισχυρισμό της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Το «άτυχο θύμα»

Σημειώνοντας ότι η εταιρεία δεν είχε στείλει ποτέ στο Spotify «ούτε μία επιστολή παύσης», είπε ότι η Eight Mile δεν ήταν το «άτυχο θύμα» που ισχυριζόταν ότι ήταν. «Η Eight Mile Style, είχε κάθε ευκαιρία να διορθώσει τα πράγματα και απλά επέλεξε να μην το κάνει για κανέναν προφανή λόγο, εκτός από το ότι το να είσαι θύμα παραβίασης πληρώνει καλύτερα από το να είσαι ένας συνηθισμένος δικαιοπάροχος», έγραψε.

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία του Spotify με την Kobalt δεν περιελάμβανε βάση δεδομένων με τα τραγούδια που μπορούσε και δεν μπορούσε να μεταδώσει.

«Ο κύριος δηλωμένος λόγος της Kobalt για την προσέγγιση αυτή είναι ότι ο κατάλογος ενός μεγάλου διαχειριστή όπως η Kobalt θα άλλαζε τακτικά, καθιστώντας οποιαδήποτε λίστα σχεδόν αμέσως ξεπερασμένη», έγραψε.

Αυτή η πρακτική «καθιστά εκπληκτικά εύλογο το γεγονός ότι το Spotify θα μπορούσε να είναι πραγματικά μπερδεμένο, κατά καιρούς, σχετικά με το ποια δικαιώματα κατείχε και ποια όχι».

Ωστόσο, ένα στοιχείο της σύμβασης της Spotify με την Kobalt ήταν σαφές: προστάτευε την εταιρεία από αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που «διαχειρίζεται» η Kobalt.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει τυχόν νομικά έξοδα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ένα μεγάλο ποσό.

*Με στοιχεία από bbc.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons