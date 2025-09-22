newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε επιχείρηση – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:53

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε επιχείρηση – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στον Ασπρόπυργο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ

Σύνταξη
Upd:22.09.2025, 10:18
Spotlight

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά έφτασε σε δεξαμενή με επικίνδυνα υλικά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά:

Πρώτος στόχος των πυροσβεστών ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά πλέον δεν προκαλεί ανησυχία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που παραμένουν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Τράπεζες
Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Στουρνάρας (ΤτΕ): Αν αυξήσουμε 30% τους μισθούς αύριο, θα χρεοκοπήσουμε

Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα, όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλα΄κης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα την αναγνωρίσει – Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν
Διπλωματικός πυρετός 22.09.25

Η Γερμανία «μάλλον» δεν θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη - Ποιες άλλες χώρες θα το κάνουν

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας - Σήμερα η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών, μεγαλώνει ο κατάλογος από τις χώρες που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Αντί στεφάνων... 22.09.25

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής - «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
