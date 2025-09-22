Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά έφτασε σε δεξαμενή με επικίνδυνα υλικά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά:

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025

Πρώτος στόχος των πυροσβεστών ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά πλέον δεν προκαλεί ανησυχία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που παραμένουν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.