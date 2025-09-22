Ασπρόπυργος: Φωτιά σε επιχείρηση – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στον Ασπρόπυργο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ
Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι η πυρκαγιά έφτασε σε δεξαμενή με επικίνδυνα υλικά.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά:
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2025
Πρώτος στόχος των πυροσβεστών ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά πλέον δεν προκαλεί ανησυχία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που παραμένουν στο σημείο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
