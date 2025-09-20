Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο επίπλων στη Μίκρα Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου, ενώ με την έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδύνευσαν διπλανές επιχειρήσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη Μίκρα #Θεσσαλονίκη. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη φωτιά: