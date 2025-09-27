Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά – Τραυματίας ο οδηγός
Κάτοικοι ανέφεραν ότι ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν ιδιαίτερα δυνατός - Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
- Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά - Τραυματίας ο οδηγός
- Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
- Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο οι ΗΠΑ - Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ
Ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (26/9) στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε βιτρίνα μαγαζιού, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες.
Το όχημα αρχικά προσέκρουσε στη βιτρίνα του καταστήματος και, την ώρα που ο οδηγός έκανε όπισθεν για να απεγκλωβιστεί, τυλίχθηκε εν κινήσει στις φλόγες. Ο ίδιος κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή, πριν εγκλωβιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το thesspost, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν ιδιαίτερα δυνατός.
«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, εκτιμώντας ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.
- ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
- Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Δράση σε Super League και Ευρώπη
- Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
- Πάτρα: Πανικός στην εθνική οδό από οδηγό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις