Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Κηφισιά: Τροχαίο με σύγκρουση και ανατροπή οχήματος – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη η οδηγός
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:55

Κηφισιά: Τροχαίο με σύγκρουση και ανατροπή οχήματος – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη η οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων σε σημείο που σημειώνονται συχνά ατυχήματα.

Σύνταξη
«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

Spotlight

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ και ανατροπή του ενός σημειώθηκε στην Κηφισιά το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, στη συμβολή της Αγίων Αναργύρων με την Ατλαντίδων, όπου συχνά καταγράφονται τέτοια περιστατικά λόγω παραβίασης του STOP.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και στο όχημα που ανατράπηκε εγκλωβίστηκε η οδηγός, ηλικίας 35 με 40 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και δύναμη της Πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες και τρία οχήματα που απεγκλώβισαν την οδηγό κόβοντας το παρμπρίζ.

Η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από το ασθενοφόρο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί κατάγματα, αλλά και τραύμα στην περιοχή της κεφαλής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

«Σύνδρομο της σχολικής αυλής»: Σίγουρα το έχετε συναντήσει στην εργασία

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος
Ελλάδα 26.09.25

Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος

Συνελήφθη ενας άνδρας ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Σύνταξη
Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει
Ελλάδα 26.09.25

Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Τα στοιχεία και τα πρόσωπα κλειδιά που θα αποκαλύψουν πότε και πώς πέθανε η υπερήλικη μητέρα της 62χρονης ερευνά η Αστυνομία στη Βοιωτία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του
Ελλάδα 26.09.25

«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών - «Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις» σημειώνει δικηγόρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Κακοκαιρία εν όψει 26.09.25

Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Για την επερχόμενη κακοκαιρία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ - Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι
Μπάσκετ 26.09.25

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι

Σαφώς καλύτερος ο Προμηθέας επιβλήθηκε της ΑΕΚ 84-70 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου περιμένει τον νικητή του επόμενου αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος
Ελλάδα 26.09.25

Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος

Συνελήφθη ενας άνδρας ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν έχει ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Σαγκάη της Κίνας και το τελευταίο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με στόχο επιχειρηματικές συνεργασίες και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει
Ελλάδα 26.09.25

Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Τα στοιχεία και τα πρόσωπα κλειδιά που θα αποκαλύψουν πότε και πώς πέθανε η υπερήλικη μητέρα της 62χρονης ερευνά η Αστυνομία στη Βοιωτία

Σύνταξη
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 
Ξεκαθάρισμα 26.09.25

Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 

Η Pokemon Company International καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την παράνομη χρήση του γνωστού σλόγκαν, της μουσικής και οπτικού υλικού από το δημοφιλές franchise σε βίντεο που προωθεί τις απελάσεις μεταναστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας
Super Cup 26.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας, για τα ημιτελικά του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στη λίστα με τους 5 ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύνταξη
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

