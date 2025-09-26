Καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Περισσότερα σε λίγο…