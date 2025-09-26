Τροχαίο: Καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μποτιλιάρισμα στο σημείο
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες
Καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
Περισσότερα σε λίγο…
