Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα 62 ετών από τη Βουλγαρία να χάνει τη ζωή της και τον γιο της να τραυματίζεται, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης πριν τα διόδια Αρδανίου, στην Εγνατία Οδό, στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος της.

Tο τροχαίο σημειώθηκε όταν, για άγνωστο λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον δρόμο και να ανατραπεί.

Ο γιος της άτυχης 62χρονης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.