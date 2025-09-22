Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
- Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα
Ενα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα συνέβη στις 22:15 στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση.
Πιο συγκεκριμένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.
Χρειάστηκε η επέμβαση δύναμης της Πυροσβεστικής, που αποτελείτο από 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, ο οδηγός και η συνοδηγός 33 ετών.
Δυστυχώς, ο 40χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες του piraeuspress.gr από το τροχαίο
- Αφγανιστάν: «Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς…» – Με τι σχολεία αντικαθιστούν τα δημοτικά οι Ταλιμπάν
- Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για τη συμπλοκή – «Πρωτοστάτησε δόκιμος αστυνομικός, ήταν μέλος της κρητικής μαφίας»
- The Chase: Έφτασε η ώρα της επιστροφής και της καταδίωξης
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβάλλει ακραίους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη – Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ
- Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις