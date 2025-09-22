Ενα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα συνέβη στις 22:15 στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση.

Πιο συγκεκριμένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Χρειάστηκε η επέμβαση δύναμης της Πυροσβεστικής, που αποτελείτο από 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, ο οδηγός και η συνοδηγός 33 ετών.

Δυστυχώς, ο 40χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες του piraeuspress.gr από το τροχαίο