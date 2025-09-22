Πειραιάς: Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – 40χρονος νεκρός και 33χρονη διασωληνωμένη
Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραιά είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του και μια γυναίκα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
- Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες
- Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
- Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
- Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ χθες Κυριακή στον Πειραιά όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα συνέβη στις 22:15 στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση.
Αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας 40 ετών κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.
Χρειάστηκε η επέμβαση δύναμης της Πυροσβεστικής, που αποτελείτο από 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, χωρίς τις αισθήσεις τους, ο οδηγός και η συνοδηγός του 33 ετών.
Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Εχασε τη μάχη
Και οι δύο μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο απ’ όπου αργότερα έγινε γνωστό ότι ο άντρας έχασε τη ζωή του ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
- Ο Τραμπ απέτινε φόρο τιμής στον Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του»
- Πειραιάς: Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – 40χρονος νεκρός και 33χρονη διασωληνωμένη
- Ξενοδοχεία: Πλησιάζει η πώληση του InterContinental New York Times Square
- Ρωσία: «3 νεκροί και 16 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία»
- Επιστολή Μαδούρο στον Τραμπ – Τον καλεί σε συνομιλίες
- Παγκράτι: 34χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις