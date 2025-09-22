Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ χθες Κυριακή στον Πειραιά όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα συνέβη στις 22:15 στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας 40 ετών κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Χρειάστηκε η επέμβαση δύναμης της Πυροσβεστικής, που αποτελείτο από 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, χωρίς τις αισθήσεις τους, ο οδηγός και η συνοδηγός του 33 ετών.

Εχασε τη μάχη

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο απ’ όπου αργότερα έγινε γνωστό ότι ο άντρας έχασε τη ζωή του ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.