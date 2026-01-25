Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στo κέντρο της Αθήνας – Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Κυριακής.

Η αρχική πληροφόρηση έλεγε ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί έξω από το κτίριο.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Ωστόσο όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου.

Γύρω στις 19:45 η φλόγα περιορίστηκε, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.