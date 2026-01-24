Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μοσχάτο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου.
Έσπασαν το παράθυρο
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από εμπρησμό. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα mymoschato.gr κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο.
Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Μοσχάτου–Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, μαζί με αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και την εξέλιξη της έρευνας.
Ο χώρος σφραγίστηκε, ενώ η φωτιά περιορίστηκε σε ένα γραφείο και δεν προκάλεσε γενικευμένες ζημιές στο κτήριο.
