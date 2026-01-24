Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής – Επί ποδός η πυροσβεστική
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
- Τα νέα «όπλα» της Εφορίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής - Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες
- Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου - Το ωράριο λειτουργίας
Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, πλησίον της πλατείας Αμερικής, στην Αθήνα, ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.
Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο βρέθηκε προληπτικά και μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ.
Η πυρκαγιά στις 12:20 ήταν υπό πλήρη έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
- Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής – Επί ποδός η πυροσβεστική
- Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτός γηπέδων
- Μίμης Δομάζος: Η συγκινητική ανάρτηση από τις κόρες του για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του
- Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας που έπνιξε την Αττική και το κρίσιμο τρίωρο
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Φορούσε αλεξίσφαιρο και είχε μπλε φάρους
- Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
- Τραμπ: Συνοδεία… πιγκουίνου οδεύει προς τη Γροιλανδία – Μπέρδεψε τα ημισφαίρια
- Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις