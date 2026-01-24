Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, πλησίον της πλατείας Αμερικής, στην Αθήνα, ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο βρέθηκε προληπτικά και μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ.

Η πυρκαγιά στις 12:20 ήταν υπό πλήρη έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.

Δείτε βίντεο από το σημείο: