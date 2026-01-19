newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 19:41

Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας

Το διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Spotlight

Ολοσχερώς κάηκε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, σε διαμέρισμα που κατοικεί 55χρονος.

Απεγκλωβισμός

Με τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

Manifesting: Το δοκιμασμένο κόλπο του Τζιμ Κάρεϊ

AGRO
Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία
28η δικάσιμος 19.01.26

Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία

Είχαν κληθεί ως μάρτυρες στη δίκη για τις υποκλοπές ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος και η μικροβιολόγος Σοφία Στριγγάρη που είχε περιγραφεί από μάρτυρα ως «προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Αγρίνιο και συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στο πρωτάθλημα, ξεφεύγοντας εννιά βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  
Royals 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η sui generis «αλλοπαρμένη θεία» των Ντε Γκρες – Η Ινδία, το πιάνο, η αγαμία και οι αγελάδες  

Από το Κέιπ Τάουν στην Ισπανία με στάση στην Ινδία, η πριγκίπισσα Ειρήνη έγραψε τη δική της παρτιτιούρα ζωής γυρνώντας την πλάτη στα φώτα της δημοσιότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή
Ευλογίες Μακρόν 19.01.26

Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» και θα περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο 19.01.26

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία

Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την αναμέτρηση Ελλάδα – Ιταλία για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του ΣΤ’ ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
Επιμένει στο Νόμπελ 19.01.26

Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση

Επιμένει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες ο Τραμπ, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Και ερωτηθείς αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, απαντά: «Δεν σχολιάζω».

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο