Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας

Ολοσχερώς κάηκε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, σε διαμέρισμα που κατοικεί 55χρονος.

Απεγκλωβισμός

Με τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.