Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»
Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους.
Συναγερμός, για φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Όρμου του Κερατσινίου, έχει σημάνει στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και συνδράμουν και οι ιδιωτικές δυνάμεις πυρασφάλειας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει περάσει και στην υπόγεια σήραγγα των τρένων.
Στο σημείο βρίσκονται περισσότεροι από 15 πυροσβέστες και τα 5 οχήματα που είχαν αναφερθεί περιστατικά, λόγω του σημείου και της επικινδυνότητας που μπορεί να φέρει τυχόν εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Τι αναφέρει ο δήμαρχος Περάματος
Ο δήμαρχος έδωσε οδηγία στους κατοίκους του Περάματος να κλείσουν τα παράθυρα και πιθανές χαραμάδες, ώστε να προφυλαχτούν από τον καπνό. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν όσοι έχουν υποκείμενα αναπνευστικά νοσήματα.
