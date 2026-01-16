Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο στα Πατήσια
Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νιρβάνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου
Το βράδυ της Παρασκευής 16/1 ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων στα Πατήσια, το οποίο δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά περιορίστηκε στους χώρους των γραφείων του πρατηρίου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Nirvana, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως την οδό Κουρτίδου.
