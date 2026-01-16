Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο στα Πατήσια

Το βράδυ της Παρασκευής 16/1 ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων στα Πατήσια, το οποίο δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά περιορίστηκε στους χώρους των γραφείων του πρατηρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Nirvana, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως την οδό Κουρτίδου.