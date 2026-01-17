Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Διασωληνώθηκε το ένα

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε σπίτι στη Χαλκίδα, οδηγώντας στο νοσοκομείο δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά ξεκίνησε από κηροπλαστείο που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα και επεκτάθηκε γρήγορα στο ισόγειο το οποίο κάηκε επίσης ολοσχερώς.

Εκκενώθηκαν διπλανές κατοικίες

Η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους εκκένωσε τις διπλανές κατοικίες ενώ όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο ο διοικητής Αντώνης Μαυρίδης, απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα άτομο διασωληνώθηκε.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.