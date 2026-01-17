Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Διασωληνώθηκε το ένα
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα άτομο διασωληνώθηκε.
- Πότε επιτρέπεται και πότε όχι η προσπέραση από δεξιά
- Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη γυναίκα από τον σύντροφό της - Τη φιλοξένησε στο σπίτι της
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
- Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε σπίτι στη Χαλκίδα, οδηγώντας στο νοσοκομείο δύο άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά ξεκίνησε από κηροπλαστείο που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα και επεκτάθηκε γρήγορα στο ισόγειο το οποίο κάηκε επίσης ολοσχερώς.
Εκκενώθηκαν διπλανές κατοικίες
Η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους εκκένωσε τις διπλανές κατοικίες ενώ όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο ο διοικητής Αντώνης Μαυρίδης, απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα άτομο διασωληνώθηκε.
Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.
- Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Διασωληνώθηκε το ένα
- Αναζητούν τι οδήγησε την 16χρονη Λόρα στη φυγή – Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
- Είκοσι έξι λόγχες της Ελληνιστικής εποχής είχε στο σπίτι 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
- Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη
- Καρδίτσα – ΑΕΚ 71-79: Με «30άρα» του Μπάρτλεϊ η «Ένωση» (vid)
- Eurovision 2026: Aκούστε τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού
- Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
- Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις