newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:26
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Διασωληνώθηκε το ένα
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 20:54

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Διασωληνώθηκε το ένα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα άτομο διασωληνώθηκε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε σπίτι στη Χαλκίδα, οδηγώντας στο νοσοκομείο δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά ξεκίνησε από κηροπλαστείο που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα και επεκτάθηκε γρήγορα στο ισόγειο το οποίο κάηκε επίσης ολοσχερώς.

Εκκενώθηκαν διπλανές κατοικίες

Η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους εκκένωσε τις διπλανές κατοικίες ενώ όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο ο διοικητής Αντώνης Μαυρίδης, απεγκλώβισαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα άτομο διασωληνώθηκε.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Είκοσι έξι λόγχες της Ελληνιστικής εποχής είχε στο σπίτι 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Ελλάδα 17.01.26

Είκοσι έξι λόγχες της Ελληνιστικής εποχής είχε στο σπίτι 44χρονος στην Πτολεμαΐδα

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είκοσι έξι λόγχες της Ελληνιστικής εποχής είχε στο σπίτι 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Ελλάδα 17.01.26

Είκοσι έξι λόγχες της Ελληνιστικής εποχής είχε στο σπίτι 44χρονος στην Πτολεμαΐδα

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 
Walk for Peace 17.01.26

Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Από τους δρόμους της Ινδίας στην Ουάσιγκτον, το απίστευτο ταξίδι του Αλόκα, του σκύλου που ακολουθεί τους Βουδιτές μοναχούς σε μια επώδυνα επίκαιρη Πορεία για την Ειρήνη, συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Τουρκία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο