Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος.
Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής.
Στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.
Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος.
Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.
