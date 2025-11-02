Φωτιά σε διώροφο κτίριο στους Αγίους Αναργύρους
Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στους Αγίους Αναργύρους, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική
- Ουκρανία: Αμφίρροπη η κατάσταση στο Ποκρόβσκ – Μάχες μέσα στην πόλη
- Τρόμος στη Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - Μία γυναίκα τραυματίστηκε
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Οκτωβρίου, φωτιά ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.
Η φωτιά στους Αγίους Αναργύρους
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε την φωτιά, καθώς και αν υπήρχαν άτομα εντός του κτιρίου.
- Ο Γιαμάλ χώρισε με τη Νίκι Νικόλ – «Φουντώνουν» οι φήμες για απιστία από τον σταρ της Μπαρτσελόνα
- Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
- Φωτιά σε διώροφο κτίριο στους Αγίους Αναργύρους
- Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
- ΣΥΡΙΖΑ: «Κουβέντα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ από τον Μητσοτάκη – Αλαζονική εξουσία»
- Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Μία γυναίκα τραυματίστηκε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις