Φωτιά σε διώροφο κτίριο στους Αγίους Αναργύρους

Το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Οκτωβρίου, φωτιά ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία στην οδό Ούλωφ Πάλμε, στους Αγίους Αναργύρους.

Η φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Άγνωστη παραμένει η αιτία που προκάλεσε την φωτιά, καθώς και αν υπήρχαν άτομα εντός του κτιρίου.