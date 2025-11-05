Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε αποθήκη και επεκτάθηκε σε σπίτι που ευτυχώς δεν έμενε κανένας μέσα ξέσπασε στο χωριό Κυανή Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από κατοίκους του χωριού που ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου και συνέδραμαν και οι ίδιοι, η φωτιά από την αποθήκη μεταδόθηκε σε δεξαμενή πετρελαίου και οι φλόγες μεταδόθηκαν στο διπλανό σπίτι το οποίο βλέπετε στην φωτογραφία να έχει πάθει ζημιές.

Πύρινη κόλαση

Το σπίτι είναι κλειστό, αφού οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι Πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν και να σβήσουν τις φλόγες, πριν μεταδοθεί η φωτιά και σε άλλα σπίτια.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 4 οχήματα.