Φωτιά ξέσπασε σε κεντρικό κατάστημα εστίασης και καφέ επί της Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο.

Ειδικότερα επιχείρησαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες.

Η τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους, με τους καπνούς να είναι ορατοί σε αρκετά σημεία της πόλης, ιδιαίτερα σε όσους κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο.

