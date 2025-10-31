Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες καφέ στη Λεωφόρο Νίκης
Η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης το μεσημέρι της Παρασκευής τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
Φωτιά ξέσπασε σε κεντρικό κατάστημα εστίασης και καφέ επί της Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο.
Ειδικότερα επιχείρησαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες.
Η τροχαία ρύθμιζε την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους, με τους καπνούς να είναι ορατοί σε αρκετά σημεία της πόλης, ιδιαίτερα σε όσους κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο.
Δείτε βίντεο
Δείτε εικόνες
