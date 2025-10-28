Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς
Μετά από έλεγχο στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε τεθεί υπό έλεγχο, στη Νεάπολη στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί σε μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή της οδού Λαγκαδά, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της επιχείρησης.
Μέχρι στιγμής η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.
