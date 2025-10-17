Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στα Άνω Πατήσια όταν ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας, με κίνδυνο να επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασε γρήγορα ισχυρή δύναμη.
Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχισαν να ακούγονται διαδοχικές εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.
Από το ισόγειο ακούγονταν διαδοχικές εκρήξεις που σκόρπισαν τον πανικό στη γειτονιά
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε καμινάδα παρακείμενης ψησταριάς. Πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το κτίριο με τις φλόγες να απειλούν τους ορόφους της πολυκατοικίας, αλλά χάρη στην επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ τα αίτια για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
