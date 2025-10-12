Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα σήμερα Κυριακή φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για επιχείρηση με υλικά τυπογραφείου και χαρτικών που βρίσκεται στη θέση Λάκκα Κάτσαρη.

Στο σημείο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.