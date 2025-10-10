Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Καίγονται κοντέινερ και ακούγονται εκρήξεις
Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα σε πίστα καρτ - Έλαβε διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (10.10) στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.
Υπάρχουν αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.
Η φωτιά καίει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο και έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση με τις δυνάμεις να ενισχύονται.
Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις όπως φαίνεται και στις εικόνες
Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες ωστόσο στην περιοχή έχει υψωθεί ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.
