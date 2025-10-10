Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού – Δείτε φωτογραφίες
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου σε υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 10/10 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Δείτε φωτογραφίες:
