Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 10/10 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες: