Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος
Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα από το υπνοδωμάτιο
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Ξεκίνησε από τσιγάρο
Ο ένοικος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του, με το στρώμα να αρπάζει φωτιά.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του.
