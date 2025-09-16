Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ξεκίνησε από τσιγάρο

Ο ένοικος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του, με το στρώμα να αρπάζει φωτιά.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του.