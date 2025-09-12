Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Για τα αίτια της πυρκαγιάς στο Κερατσίνι διενεργείται έρευνα
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Κοραή στο Κερατσίνι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα όπου κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα .
