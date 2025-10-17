Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα. Ήχησε το 112 για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι κάτοικοι.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που έχουν καλύψει τον ουρανό σε μεγάλη ακτίνα.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους, αναφέρεται ότι πρέπει να μείνουν εντός εσωτερικών χώρων με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των γύρω δήμων καθώς και εθελοντές

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση ‼Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Κέρκυρα: Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε βιομηχανική εγκατάσταση κατεψυγμένων προϊόντων προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στους ψυκτικούς θαλάμους, προκαλώντας τεράστιες ζημιές ενώ οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μακριά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί ολική καταστροφή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2025

Η φωτιά που ξέσπασε εν τω μεταξύ σε χώρο στάθμευσης στη Μεσογγή κατεσβέσθη από δύναμη έξι πυροσβεστών με τρία οχήματα. Ζημιές προκλήθηκαν σε τέσσερα οχήματα και τρία μοτοποδήλατα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.