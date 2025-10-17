view
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
InShorts 17 Οκτωβρίου 2025 | 08:34
Eνσωμάτωση

Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Vita.gr
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα.  Ήχησε το 112 για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι κάτοικοι.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που έχουν καλύψει τον ουρανό σε μεγάλη ακτίνα.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους, αναφέρεται ότι πρέπει να μείνουν εντός εσωτερικών χώρων με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των γύρω δήμων καθώς και εθελοντές

Κέρκυρα: Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε βιομηχανική εγκατάσταση κατεψυγμένων προϊόντων προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στους ψυκτικούς θαλάμους, προκαλώντας τεράστιες ζημιές ενώ οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μακριά.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί ολική καταστροφή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των γύρω δήμων καθώς και εθελοντές.

YouTube thumbnail

Η φωτιά που ξέσπασε εν τω μεταξύ σε χώρο στάθμευσης στη Μεσογγή κατεσβέσθη από δύναμη έξι πυροσβεστών με τρία οχήματα. Ζημιές προκλήθηκαν σε τέσσερα οχήματα και τρία μοτοποδήλατα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Ληστεία στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι με όπλα εισέβαλαν σε κατάστημα και άρπαξαν λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
