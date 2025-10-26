Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας από φωτιά στο σπίτι του
Ο άτυχος άνδρας διέμενε μόνος του σε μονοκατοικία στη συνοικία της Νέας Ιωνίας στη Λαμία
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
- Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
Τραγωδία με έναν άνδρα νεκρό, από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στη Λαμία, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, σε μικρή μονοκατοικία Νέα Ιωνία, στη Λαμία πάνω από την οδό Παρνασσού.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, σε περιοχή του δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2025
Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας ηλικίας 53 ετών, έμενε μόνος του, στο σπίτι. Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν την πυρκαγιά που είχε επεκταθεί και προκαλούσε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες λόγω των πυκνών καπνών.
«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά» είπε κάτοικος της περιοχής, που ξαφνικά κι εκείνος είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να τυλίγουν όλο το τετράγωνο.
Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Οι πυροσβέστες βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
- Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
- Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
- Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
- Σημαντική κίνηση από τη Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον πρώην NBAer Μπράξτον Κι (pic)
- Κυβερνητικά στελέχη καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη
- Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας από φωτιά στο σπίτι του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις