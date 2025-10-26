Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας από φωτιά στο σπίτι του 

Τραγωδία με έναν άνδρα νεκρό, από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στη Λαμία, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, σε μικρή μονοκατοικία Νέα Ιωνία, στη Λαμία πάνω από την οδό Παρνασσού.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, σε περιοχή του δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2025

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας ηλικίας 53 ετών, έμενε μόνος του, στο σπίτι. Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν την πυρκαγιά που είχε επεκταθεί και προκαλούσε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες λόγω των πυκνών καπνών.

«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά» είπε κάτοικος της περιοχής, που ξαφνικά κι εκείνος είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να τυλίγουν όλο το τετράγωνο.

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Οι πυροσβέστες βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.