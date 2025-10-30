Φωτιά στο Άργος Ορεστικό, κοντά στο πεδίο βολής
Οι φλόγες είναι κοντά σε πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ που βρίσκονται στην περιοχή γεγονός που προκαλεί ανησυχία
Φωτιά κοντά στο πεδίο βολή έξω από το Άργος Ορεστικό εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.
Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Κοντά σε πυλώνες οι φλόγες
Οι φλόγες είναι κοντά σε πυλώνες υψηλής τάσης που βρίσκονται στην περιοχή γεγονός που προκαλεί ανησυχία
Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς και δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άργους Ορεστικού.
Τα αίτια για την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.
