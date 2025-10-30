Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι, στις Σέρρες, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου.

Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ για την την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία εκτιμά ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.