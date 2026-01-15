Φωτιά στη Δάφνη κοντά στον σταθμό του Μετρό «Άγιος Ιωάννης»
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε άλσος πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη και κοντά στον σταθμό του Μετρό.
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε υπαίθριο χώρο κοντά στον σταθμό του Μετρό «Άγιος Ιωάννης» στα όρια της Δάφνης και του Νέου Κόσμου.
Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση.
Η φωτιά έχει εκδηλωθεί κοντά στο άλσος της περιοχής και η φωτιά φαίνεται από απόσταση.
Η φωτιά από τον σταθμό του Μετρό
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια ξύλινη κατασκευή προσκόπων που βρίσκεται στο σημείο σαν καλύβα και έλαβε διαστάσεις.
Κάτοικοι αναφέρουν ότι το σημείο είναι και στέκι τοξικοεξαρτημένων ατόμων που συγκεντρώνονται όταν πέφτει ο ήλιος.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή και συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στην οδό Κασομούλη και Κάρπου όπως και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Μεσολλογίου.
