Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Οργισμένοι οι κάτοικοι στο Πέραμα, που έζησαν νύχτα αγωνίας μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 00:30 της Κυριακής στα Καζάνια (εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων) – πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Περάματος και Κορυδαλλού. Οι πυροσβέστες έδωσαν «σκληρή» μάχη με τις τεράστιες φλόγες που ξεπηδούσαν γύρω από τα καζάνια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και πλέον έχει κατασβεστεί.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια»

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Φλόγες 20 μέτρων»

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», είπε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου κατασβέστηκε η φωτιά.

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας:

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Πιθανολογείται ότι η φωτιά οφείλεται σε διαρροή καυσίμων – Ήχησε 112

Τέσσερις ώρες πέρασαν μέχρι να τεθεί υπό μερικό έλεγχο η φωτιά. Το έργο της κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η φωτιά παρουσίασε κάποια στιγμή τρεις διαφορετικές εστίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να την «πνίξουν» με ειδικό αφρό, κατά διαστήματα ξεπετάγονταν ξανά μεγάλες φλόγες.

Η φωτιά πέρασε και στην υπόγεια σήραγγα των τρένων. Για αρκετή ώρα υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση ενώ για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας. Διακόπηκαν δε τα δρομολόγια φέριμποτ προς και από την Σαλαμίνα.

Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Το μήνυμα του 112 για τους καπνούς εστάλη στις 02:15, ώρα που η φωτιά είχε ήδη αρχίσει να περιορίζεται, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι το μήνυμα άργησε πολύ να αποσταλεί (2 ώρες μετά από την εκδήλωση της φωτιάς) και γι’ αυτό όσοι επέστρεφαν στο Πέραμα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά καταγγέλλει την εργοδοσία και τις κρατικές αρχές για κωλυσιεργία και τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ αποχώρησαν από το σημείο με ίδια μέσα και ότι ουδείς είχε μεριμνήσει για την ασφάλειά τους σε τέτοιου είδους και άλλες περιπτώσεις:



«Να φύγουν τα καζάνια μέσα από την πόλη»

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Orange Press Agency: «Μόνοι μας είδαμε τη φωτιά και κατεβήκαμε με την αγωνία να μην αρπάξει κανένα καζάνι και ανατιναχτούμε όλοι».

Η ίδια ζήτησε τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία, τονίζοντας: «Οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια παλεύουν και διεκδικούν να φύγουν τα καζάνια μέσα από την πόλη. Και μας κοροϊδεύουν. Εμείς ζητούμε τώρα να λάβουμε σαφείς οδηγίες. Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να πάρουν πρωτοβουλίες».

Άλλοι κάτοικοι φώναζαν προς τα στελέχη του δήμου Περάματος «πείτε μας τι εντολές έχετε δώσει;».