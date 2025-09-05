Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά, που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (5/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έχει αποκλείσει την πρόσβαση.
Το κτίριο κατά πληροφορίες είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνιάζει με κατοικημένες πολυκατοικίες.
Δείτε βίντεο:
