Πειραιάς: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι
Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον Πειραιά
- Φρικιαστικό έγκλημα: Δολοφόνησαν influencer, τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά της
- Πέθανε ο ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, ο δημιουργός του Elounda Beach
- Στο σαλόνι του σπιτιού του εντοπίστηκε ο μαχαιρωμένος 22χρονος - Τον βρήκε ο αδερφός του
- Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στον #Πειραιάς.
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025
Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, είναι καλά στην υγεία τους
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο διαμέρισμα διπλοκατοικίας, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι που, ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία τους.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά έχει σχεδόν κατασβεστεί και δεν υπάρχει περαιτέρω ανησυχία.
- Ιμάνι Κελίφ: Προσέφυγε στο CAS για τον αποκλεισμό της από τον Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας
- Ρωσία: Τραγικός θάνατος για 45χρονη – Σκοτώθηκε μπροστά στον γιο της ενώ έβγαζε selfie
- Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – Ευεργετικές οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ
- Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα ήρθε Ελλάδα χωρίς να μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια!
- Ερντογάν: Ζητά από τις ΗΠΑ επανεξέταση της απόφασης για τις βίζες των Παλαιστινίων για τη συνέλευση του ΟΗΕ
- Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία της 86χρονης που έγινε ασπίδα για να σωθεί η 7χρονη – Προφυλακιστέος ο 46χρονος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις