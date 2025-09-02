Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, είναι καλά στην υγεία τους

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο διαμέρισμα διπλοκατοικίας, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι που, ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία τους.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά έχει σχεδόν κατασβεστεί και δεν υπάρχει περαιτέρω ανησυχία.