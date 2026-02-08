Μεγάλη φωτιά στο κέντρο του Βόλου – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Η φωτιά ξέσπασε σε παλαιό κτίσμα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα σε παλιό κτίσμα πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Βόλο.
Η Πυροσβεστική έχει επέμβει με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα που δίνουν μάχη, καθώς πρόκειται για μια πυκνοδομημένη περιοχή και θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε άλλα κτίρια η φωτιά, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί ή αν κινδυνεύουν άνθρωποι.
Αναφορές για εκρήξεις
Μάλιστα, την ανησυχία των κατοίκων ενέτεινε το γεγονός ότι νωρίτερα υπήρξαν και κάποιες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής που έκαναν λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν στο σημείο που μαίνεται η φωτιά.
Σημειώνεται ότι κοντά στη φωτιά, βρίσκονται καταστήματα που διαθέτουν φιάλες υγραερίου.
